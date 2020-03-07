قبل موقعة كامب نو.. أرقام مُرعبة لـ"ميسي" ضد ريال سوسيداد

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم السبت الموافق 7 مارس 2020، على ستاد "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي.







يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس في الليجا برصيد 43 نقطة.





ويسعي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين لتحقيق الفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم وحصد 3 نقاط جديدة تمنحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني، على أمل تعثر غريمه ريال مدريد في مباراته ضد ريال بيتيس والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الأخير.





ويعول فريق برشلونة على نجمه الأوحد الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة الفريق لتحقيق الانتصار على حساب فريق ريال سوسيداد واستعادة صدارة ترتيب الليجا الإسبانية بشكل مؤقت.





أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة بالموسم الحالي



خاض ليونيل ميسي 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي 2019 – 2020، بإجمالي دقائق لعب فعلية مع الفريق (2550 دقيقة)، سجل 23 هدفا، وصنع 16 هدفًا.





شارك النجم الأرجنتيني في 21 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم، بواقع (1799 دقيقة لعب)، سجل 18 هدفا، وصنع 12 هدفا.





أما في بطولة دوري أبطال أوروبا خاض ميسي 6 مباريات، سجل هدفين وصنع 3 اهداف.





ولعب البرغوث الأرجنتيني مباراتين مع الفريق الكتالوني في بطولة كأس ملك إسبانيا، (180 دقيقة لعب)، سجل هدفين وصنع هدف وحيد، كما خاض مباراة وحيدة بالسوبر الإسباني وسجل هدف وحيد.





ساهم ميسي برفقة زملائه في تأهل برشلونة لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعادل مع فريق نابولي 1/ 1 في لقاء الذهاب وتنتظره مواجهة نارية ضد الفريق الإيطالي في لقاء الإياب يوم 18 مارس على أرضية ستاد "كامب نو".





بينما فشل نجم منتخب الأرجنتين في قيادة فريقه للتتويج بكأس السوبر الإسباني، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد 3 / 2 في نصف نهائي البطولة، كما ودع مع الفريق الكتالوني منافسات كأس إسبانيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أتليتك بلباو 1 / 0.





ماذا يفعل "ميسي" ضد ريال سوسيداد؟



خاض ليونيل ميسي 24 مباراة ضد ريال سوسيداد (20 مباراة بالدوري الإسباني – 4 بكأس ملك إسبانيا)، فاز فريقه برشلونة في 15 مباراة، وخسر 5 مباريات، وحسم التعادل 4 مباريات.





سجل ميسي 15 هدفًا في شباك ريال سوسيداد بمعدل (0.62 هدف لكل مباراة)، بينما صنع 9 أهداف آخرين، مما يعني أنه ساهم في 24 هدفًا خلال مواجهاته ضد الفريق الباسكي، كما حصل على 3 إنذارات.