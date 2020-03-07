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رسميًا.. شوقي غريب يطلب مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

السبت 07/مارس/2020 - 01:21 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موقف الفراعنة من مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

 وقال غريب فى تصريحات لقناة " أون تايم سبورت" :" طلبت ضم محمد صلاح رسميًا فى أولمبياد طوكيو العام الجاري، كيف يكون لدينا لاعب ضمن الأفضل فى العالم ولا نستعين بخدماته".


 وأضاف :" ننتظر رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وافق على مشاركة سيرجيو راموس، كما أن مبابي سيشارك مع منتخب فرنسا، ونحن أيضًا أعلنا ضم محمد صلاح ". 

 وكان المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قد حقق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتأهل للأولمبياد التى ستقام يونيو القادم.
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