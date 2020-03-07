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بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أحيا منذ قليل النجم بهاء سلطان، واحده من أقوى حفلاته هذا العام داخل قاعه النهر بساقيه الصاوي وسط حضور الآلاف من محبيه وجمهوره.

وصل "بهاء" بصحبه مدير أعماله ناصر بيجاتو وصعد إلى مسرح الحفل وسط استقبال وصيحات الجمهور ومحبيه مرددين أغانيه ثم قام بوصله غناء لأـكثر من ساعتين بالعديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من تفاعل ورقص الجمهور.

يعيش النجم بهاء سلطان، هذه الفترة حاله من النشاط الفني ويستعد لاحياء العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها ومن المقرر أن يحيي حفله المقبل بجامعة المنصورة يوم ١٥ مارس القادم.




بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي بحضور الآلاف من جمهوره (صور)
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