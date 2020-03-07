أبرزها البيض والباذنجان.. أطعمة تحمي جسمك من كورونا



ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء والمتخصصين أن هذه الأطعمة كالتالي:



الكركم:

حيث يحتوي على مضادات للالتهابات، وله تأثير كبير في تقوية جهاز المناعة، ومكافحة الأمراض، كما يؤكد المتخصصون.



الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

وأبرزها الباذنجان، والقرع، والجزر، والتوت، والثوم، والبصل، وهي تساعد في تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات، خاصة أنها غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين "إي"، و"بي"، و"سي"، وهي تكافح الالتهابات.

ويؤكد خبراء التغذية أهمية تناول هذه الأطعمة مرة يوميًا على الأقل.



مكملات البروبيوتيك:

وهي نوع من أنواع البكتيريا النافعة، وتعمل على تحسين الجهاز المناعي والهضمي، وتوجد في الزبادي واللبن الرايب، ويمكن تناولها أيضًا على هيئة أقراص دوائية.



الشاي الأخضر:

يساعد في منع إنتاج الإنزيمات التي تنتشر الفيروسات في الجسم، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد".



الأطعمة الغنية بالزنك:

مثل الأسماك، والمحار، واللحوم الحمراء، ولحم الضأن، والسبانخ، والبقوليات، والمكسرات، وهي غنية بالزنك وتساعد في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات.



البيض:

يحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تقوية الجهاز المناعي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، عن عدد من الأطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ما يعزز الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة مع الانتشار الشديد للفيروس في الآونة الأخيرة.