Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها البيض والباذنجان.. أطعمة تحمي جسمك من كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:22 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
كشفت صحيفة "ديلي ميل"، عن عدد من الأطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ما يعزز الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة مع الانتشار الشديد للفيروس في الآونة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء والمتخصصين أن هذه الأطعمة كالتالي:

الكركم: 
حيث يحتوي على مضادات للالتهابات، وله تأثير كبير في تقوية جهاز المناعة، ومكافحة الأمراض، كما يؤكد المتخصصون.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:
وأبرزها الباذنجان، والقرع، والجزر، والتوت، والثوم، والبصل، وهي تساعد في تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات، خاصة أنها غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين "إي"، و"بي"، و"سي"، وهي تكافح الالتهابات.
ويؤكد خبراء التغذية أهمية تناول هذه الأطعمة مرة يوميًا على الأقل.

مكملات البروبيوتيك:
وهي نوع من أنواع البكتيريا النافعة، وتعمل على تحسين الجهاز المناعي والهضمي، وتوجد في الزبادي واللبن الرايب، ويمكن تناولها أيضًا على هيئة أقراص دوائية.

الشاي الأخضر:
يساعد في منع إنتاج الإنزيمات التي تنتشر الفيروسات في الجسم، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومركبات "الفلافونويد".

الأطعمة الغنية بالزنك:
مثل الأسماك، والمحار، واللحوم الحمراء، ولحم الضأن، والسبانخ، والبقوليات، والمكسرات، وهي غنية بالزنك وتساعد في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات.

البيض:
يحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تقوية الجهاز المناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا غذاء صحي أطعمة تحمي من كورونا

أخبار تهمك

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020: تحرك مفاجيء من الخطيب.. موسيماني يوجه رسالة نارية للأهلي.. أول اجراء ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي الأهلي من هذا الخطر قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب عن موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

روشتة صحية.. 7 أطعمة لمحاربة صقيع الشتاء

7 أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن.. تعرف عليها

بعد مرض علاء الشربيني وشريف مدكور.. 5 أطعمة تُصيبك بانسداد الشرايين.. وأخرى تقوي المناعة

أستاذ مناعة: الكمامات المستخدمة في الأسواق غير مجدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي الأهلي من هذا الخطر قبل مواجهة صن داونز

12:36 ص

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status