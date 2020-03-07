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فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام صن داونز.. مفاجأت مدوية

السبت 07/مارس/2020 - 01:06 ص
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها غدٍ السبت، في مدينة بريتوريا.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المباراة بالتشكيل التالي:
 في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن اشرف - أحمد فتحي.

 في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمود متولي – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

 في خط الهجوم: جونيور أجاي.

وتبدو المباراة صعبة على أبناء البسويسري فايلر، بسبب قوة الفريق الجنوب أفريقي على أرضه ووسط جماهيره، حيث أنتهت المباراة الماضية التي جمعت بينمهما في نفس الدور بالموسم الماضي، بخسارة المارد الاحمر بنتيجة 5-0.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.
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