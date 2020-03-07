بشرى سارة بشأن علاج كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إنهم يعملون على تطوير اللقاحات، الخاصة بفيروس كورونا، وهناك نحو 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنهم يعملون على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا، على مستوى العالم.



