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بشرى سارة بشأن علاج كورونا
السبت 07/مارس/2020 - 08:18 ص
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أمنية فوزي
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إنهم يعملون على تطوير اللقاحات، الخاصة بفيروس كورونا، وهناك نحو 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنهم يعملون على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا، على مستوى العالم.
وشدد على أنه يجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا، مضيفًا: "نحث كل الدول لمراجعة ما لديها، ومعرفة المؤن التي تحتاجها لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على الحكومات أن تتعاون وتتقارب مع بعضها البعض".
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