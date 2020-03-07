Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 08:18 ص
Advertisements
كورونا
كورونا
أمنية فوزي
Advertisements
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إنهم يعملون على تطوير اللقاحات، الخاصة بفيروس كورونا، وهناك نحو 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنهم يعملون على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا، على مستوى العالم.

وشدد على أنه يجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا، مضيفًا: "نحث كل الدول لمراجعة ما لديها، ومعرفة المؤن التي تحتاجها لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على الحكومات أن تتعاون وتتقارب مع بعضها البعض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا علاج كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 23 ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

07:06 ص

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

06:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status