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عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

السبت 07/مارس/2020 - 01:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات الكويتية، وقف الرحلات لسبع دول هي مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الكويت الرحلات

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