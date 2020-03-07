برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه عن مباراة سوسيداد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة لاعب خط وسط الفريق البرازيلي أرثر ميلو، وغيابه بشكل رسمي عن مباراة ريال سوسيداد في الليجا.







ويستعد نادي برشلونة لمواجهة فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني:" أصيب اللاعب البرازيلي آرثر ميلو في الكاحل الأيمن، وسيخضع للعلاج مع الطبيب رامون كوجات، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه".