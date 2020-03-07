"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم السبت



القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 7 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.وجاءت توقعات الأرصاد على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي: