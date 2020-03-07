عاجل.. لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب الوسط لن يتم إيقافه في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا.





وأوضح أنور أن اللوائح تغيرت وبات الايقاف بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وليس إثنين فقط وطارق حامد يمتلك في جعبته بطاقتين فقط.







