Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حذف يوتيوب له وإعادته.. مهرجان "عود البطل" يقترب من 10 ملايين مشاهدة (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حقق مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة في غضون ساعات قليلة منذ حذف إدارة يوتيوب للمهرجان وإعادته من جديد.

"عود البطل" اقتربت حتى الآن من تحقيق 10 ملايين مشاهدة بعد إعادتها من جديد وذلك خلال 48 ساعة فقط.

كلمات الأغنية
شفتك قمر طالع.. وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى.. شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى.. يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف.. وأنا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف.. ما انتى عجتبنى

واخدانى على الهادي.. وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادي بموت 200 مرة

محبش غير هيا.. وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة أفكاري.. حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جاري.. يا فراولة الحتة

عاوزك يا بنبونتي.. يا صاحبتي وبنتي

علشان اشوفك انتى.. بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية.. سكر في كوباية.

وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية.


Advertisements

أخبار تهمك

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ ساعتين

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020: تحرك مفاجيء من الخطيب.. موسيماني يوجه رسالة نارية للأهلي.. أول اجراء ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي الأهلي من هذا الخطر قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب عن موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي الأهلي من هذا الخطر قبل مواجهة صن داونز

12:36 ص

عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status