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رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا يوجه نصائح مهمة لتجنب "كورونا"

السبت 07/مارس/2020 - 01:41 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، واستشاري الأمراض الجلدية، عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ناصحًا المواطنين بغسيل الأيدي قبل الأكل وبعده بالماء والصابون.

وأكد "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب أن يكون هناك تهوية جيدة، وأن "يعطس" أو "يكح" المريض في منديل، ويقوم بإلقائه في القمامة بعد ذلك.

وحذر  رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من تناول الطعام من "طبق" واحد، وشرب المياه من زجاجة واحدة، محذرًا من تناول الطعام والشراب المكشوف المعرض للهواء، متابعًا: "بلاش ناكل من طبق بعض ونشرب من كوباية بعض أو نستخدم ملاعق وشوك بعض، وبلاش ناخد علاج مننا لنفسنا، وبلاش ناخد مجموعة البرد".
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