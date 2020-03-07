شاهد.. يحيى نديم يغني "بنت الجيران" بطريقته الخاصة (فيديو)









وعلق عليها قائلًا: "حلوة أوي أوي بجد"، فيما قال آخر: "إنت عالمي والله، وفنان مش هيتعوض"، وكتب آخر: "يا جامد.. حلوة .. نظفت الأغنية".



قرر إنشاء مشروعه الخاص، وهو فريق أندرجراوند يسمى "عمدان النور" حتى تمكن من تطبيق جميع الخبرات الموسيقية التي تعلمها خلال رحلة الغناء.



تأسست الفرقة فى أغسطس 2011 بدعوة من الفنان (يحيى نديم) لأعضاء ومؤسسى أكثر من خمس فرق مستقلة حيث قرروا جميعًا الاتحاد فى فرقة واحدة تجمع فنونهم المختلفة الأفكار والأذواق لينتج عنها فن مختلف وجديد تحت مظلة فرقة واحدة تجمعهم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3237020712974733&id=100000005071028

قرر إنشاء مشروعه الخاص، وهو فريق أندرجراوند يسمى "عمدان النور" حتى تمكن من تطبيق جميع الخبرات الموسيقية التي تعلمها خلال رحلة الغناء.تأسست الفرقة فى أغسطس 2011 بدعوة من الفنان (يحيى نديم) لأعضاء ومؤسسى أكثر من خمس فرق مستقلة حيث قرروا جميعًا الاتحاد فى فرقة واحدة تجمع فنونهم المختلفة الأفكار والأذواق لينتج عنها فن مختلف وجديد تحت مظلة فرقة واحدة تجمعهم.

قام الفنان يحيى نديم، بغناء أغنية "بنت الجيران" للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال، ولكن على طريقته الخاصة.ونشر الأغنية، بصوته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث نالت الكثير من الإعجابات وأحبها الجمهور كثيرًا.