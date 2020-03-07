عاجل.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي الأهلي من هذا الخطر قبل مواجهة صن داونز









وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أن شاء الله مع التركيز بكره التأهل ... بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم ... أنا متفائل".













ويلتقي الأهلي بمضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الفريق الأحمر حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وضع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الأسباني خطة عبور الأهلي لمضيفه صن داونز في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين عصر اليوم السبت.