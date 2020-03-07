نضال الشافعي لـ"الفجر الفني": أتمنى العمل مع هؤلاء النجوم









وأشار إلى أن أحمد السقا، له فضل كبير عليه بعد الله تعالى، مضيفًا: "السقا له جمهور عريض جدًا وأحب أن أجرب التجربة معه مرة وأثنين وألف مع السقا".وأضاف حديثه قائلًا: "تمنيت أن أعمل مع يحيى الفخراني وحقق الله لي هذه الأمنية واشتغلت معه لايف على المسرح كل يوم، وفي السابق كانت أمنية حياتي أن أسلم على عادل امام وكرمني الله كما عملت معه ومحمود ياسين عملت معه كثيرًا".وتمنى في نهاية حديثه أن يعمل مع محمود حميدة، لأنه بمثابة قامة كبيرة مضيفًا:" "هذا إلا أنه "بيجنني" حقيقي أتمنى العمل معه".