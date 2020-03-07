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كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

السبت 07/مارس/2020 - 12:30 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة، لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.


يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل إستعادة الصدارة ولو مؤقتاً، بعد الهزيمة في الجولة الماضية من غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين.


بينما يحاول ريال سوسيداد لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا

تقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا

وتذاع مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة Bein Sport hd 3.


تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: مارك اندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - فيدال - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – انطوان جريزمان.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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