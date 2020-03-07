وزيرة الصحة: مصر أول دولة إفريقية أعلنت عن كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر أول دولة إفريقية أعلنت وجود حالة إيجابية بفيروس كورونا، رغم أنه لم يظهر عليها أي أعراض.



وأضافت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر ليس لديها ما تخفيه، وهي مراقبة من منظمة الصحة العالمية.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه ليس هناك قدرة لأي دولة على إخفاء أي إصابة بفيروس كورونا، معلقة: "الوباء يعلن عن نفسه، ومنظمة الصحة العالمية تستلم العينات السلبية والإيجابية، وليس هناك رفاهية الإخفاء".

