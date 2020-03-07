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باتريس كارتيرون في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة.. ماذا قدم في 3 مشاركات سابقة مع مازيمبي والأهلي؟

السبت 07/مارس/2020 - 12:09 ص
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كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
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تأهل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، إلي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة أمام الترجي التونسي 1/0 في مباراة إياب ربع نهائي البطولة الإفريقية والتي أقيمت مساء الجمعة على ستاد "رادس" بتونس.
الزمالك صعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مستفيدا من فوزه بنتيجة 3 / 1 على الترجي في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال الإفريقي، حيث تفوق على بطل تونس 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وصعد الفرنسي "كارتيرون" لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذا الدور خلال 3 نسخ سابقة بالبطولة الإفريقية ( مازيمبي "مرتين" – الأهلي "مرة")، فشل في تجاوز هذا الدور عام 2014، بينما استطاع التأهل للنهائي عامي 2015، 2018 وتوج باللقب الإفريقي "مرة وحيدة".

تاريخ مشاركات باتريس كارتيرون في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

- 2014:
قاد باتريس كارتيرون فريق مازيمبي الكونغولي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2014، وخسر أمام وفاق سطيف في لقاء الذهاب 2 / 1 بالجزائر، بينما فاز فريقه في لقاء الإياب بالكونغو 3 / 2 وودع فريقه منافسات البطولة الإفريقية بينما تأهل الفريق الجزائري للمباراة النهائية.

- 2015:
نجح "كارتيرون" في الصعود بفريق مازيمبي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والتقي مع فريق المريخ السوداني وخسر فريقه ذهابًا 2 / 1، بينما فاز في مباراة الإياب 3 / 0، ليصعد للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعدما فاز عليه ذهابا وإيابا 2 / 1، 2/ 0 على الترتيب.

- 2018:
قاد المدرب الفرنسي فريق الأهلي المصري لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018 والتقي مع فريق وفاق سطيف وتفوق عليه بنتيجة 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، واصطدم بفريق الترجي في المباراة النهائية وفاز المارد الأحمر 3 / 1 ذهابا، وخسر في لقاء الإياب 3 / 0 ليتوج بطل تونس باللقب.

- 2020:
سجل باتريس كارتيرون تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه وهذه المرة مع فريق الزمالك المصري بعدما تخطي فريق الترجي التونسي متفوقا عليه بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين، وتنتظره مواجهة قوية ضد المتأهل من لقاء مازيمبي والرجاء المغربي.

يا تري هل يواصل "كارتيرون" مشواره لنهائي البطولة القارية ويُنافس على اللقب الإفريقي الغائب عن خزينة بطولات الزمالك منذ عام 2002؟ أم تنتهي مغامرته الإفريقية مع الفارس الأبيض في نصف النهائي؟

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نصف نهائي دوري الأبطال مازيمبي الكونغولي دوري أبطال إفريقيا باتريس كارتيرون الكرة الإفريقية الأهلي والزمالك

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