الأرصاد تحذر من طقس السبت.. شديد البرودة ليلا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن حالة الطقس اليوم السبت، حيث سترتفع درجات الحرارة بعد انخفاضها اليوم وسيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا بجنوب سيناء، أما في الصعيد فسيكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا بشبورة كثيفة صباحًا، وجنوب الصعيد سيكون مائلًا للحرارة نهارًا وبارد ليلًا.



ولفتت إلى أن ما تشهده البلاد من تغير في الطقس أمر طبيعي، لان هناك أيام تفصلنا عن بداية فصل الربيع، وهي سمة تحدث سنويًا هذه الأيام، ناصحين المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة في جميع محافظات مصر، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الصغرى 11، العظمى 22.

شبين الكوم: الصغرى 11، العظمى 21.

طنطا: الصغرى 11، العظمى 21.

دمنهور: الصغرى 11، العظمى 21.

الإسكندرية: الصغرى 12، العظمى 22.

بلطيم: الصغرى 12، العظمى 21.

مطروح: الصغرى 11، العظمى 21.

السلوم: الصغرى 09، العظمى 23

سيوة: الصغرى 09، العظمى 23.

بورسعيد: الصغرى 12، العظمى 20.

دمياط: الصغرى 13، العظمى 21.

الزقازيق: الصغرى 11، العظمى 22.

الإسماعيلية: الصغرى 10، العظمى 22.

السويس: الصغرى 12، العظمى 22.

العريش: الصغرى 11، العظمى 20.

رفح: الصغرى 10، العظمى 19.

رأس سدر: الصغرى 12، العظمى 23.

نخل: الصغرى 06، العظمى 23.

نويبع: الصغرى 15، العظمى 23.

طابا: الصغرى 11، العظمى 20.

كاترين: الصغرى 03، العظمى 18.

الطور: الصغرى 14، العظمى 23.

شرم الشيخ: الصغرى 15، العظمى 24.

الغردقة: الصغرى 14، العظمى 23.

مرسى علم: الصغرى 16، العظمى 23.

الفيوم: الصغرى 12، العظمى 22.

بني سويف: الصغرى 12، العظمى 22.

المنيا: الصغرى 10، العظمى 23.

أسيوط: الصغرى 9، العظمى 24.

سوهاج: الصغرى 11، العظمى 24.

قنا: الصغرى 11، العظمى 25.

الأقصر: الصغرى 11، العظمى 27.

أسوان: الصغرى 14، العظمى 27.

أبوسمبل: الصغرى 12، العظمى 27.

الوادي الجديد: الصغرى 14، العظمى 25.

شلاتين: الصغرى 18، العظمى 26.

أبو رماد: الصغرى 17، العظمى 25.

حلايب: الصغرى 20، العظمى 24.

رأس حدربة: الصغرى 18، العظمى 23.