عمرو أديب: "الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني.. والسودانيين باعونا"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإدارة المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "خلاص.. واضح أن الإثيوبيين مش راجعين للمفاوضات تاني، والسودانيين باعونا".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إحنا كشعب نطلب من إدارتنا تأخذ موقف يوازي تلك المواقف"، مشيرا إلى أن مياه النيل تمثل لمصر حياة، فهى ليست انتخابات، أو كهرباء.





وتابع الإعلامي عمرو أديب: "مش عشان آبي أحمد يكسب انتخابات يعملنا مشاكل.. متحطوش ضهر المصريين للحيطة، مش هقول أكتر من كده".