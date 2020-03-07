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7 مباريات هامة في المجموعة العاشرة من القسم الثالث

السبت 07/مارس/2020 - 12:22 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت 7 مباريات هامة في المجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يخوض فريق سرس الليان متصدر المجموعة، برصيد 48 نقطة، لقاء مرتقب مع فريق مركز شباب أبو حماد صاحب المركز الحادي عشر، في موقف متأزم برصيد 24 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، فوز السرس بهدف نظيف.

وعلى ملعب غزل شبين، يلتقي فريق ميت خلف، الذي يحتل المركز العاشر، برصيد 24 نقطة، مع فريق ديرب نجم الأخير، برصيد 14 نقطة، وتعادل الفريقين في الدور الأول، بدون أهداف.

ويحل فريق مركز شباب تلا، الخامس برصيد 32 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الشرقية، الثاني، برصيد 40 نقطة، وخسر تلا في الدور الأول بهدف نظيف من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

ويستضيف فريق دقادوس، صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 22 نقطة، نظيره، فريق غزل شبين، السادس، برصيد 30 نقطة، في مهمة إنتحارية لأصحاب الملعب من أجل البقاء، وحقق الغزل الفوز بهدف في الدور الأول.

ويخوض فاقوس، لقاء صعب أمام بلبيس، ويدخل نادي فاقوس المباراة، وفي رصيده 29 نقطة، بالمركز السابع، فيما يلعب نادي بليس اللقاء، وفي رصيده 35 نقطة، بالمركز الثالث، وشهد لقاء الدور الأول، فوز بلبيس 2-0.

ويواجه نادي أبو كبير، الذ يحتل المركز المركز قبل الأخير، برصيد 16 نقطة، فريق عرب الرمل، الرابع، برصيد 33 نقطة، وتغلب عرب الرمل في الدور الأول، بنتيجة 2-1.

وفي صراع البقاء، يستضيف فريق ميت خاقان، صاحب المركز التاسع، برصيد 26 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ديري نجم، الثامن برصيد 28 نقطة، وفاز ميت خاقان في لقاء الدور الأول، بهدفين لهدف خارج أرضه.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 48 نقطة
2- الشرقية 40 نقطة
3- بلبيس 35 نقطة
4- عرب الرمل 33 نقطة
5- شباب تلا 32 نقطة
6- غزل شبين 30 نقطة
7- فاقـوس 29 نقطة
8- شباب ديرب 28 نقطة
9- ميت خاقان 26 نقطة
10- ميت خلف 24 نقطة
11- شباب أبو حماد 24 نقطة
12- دقادوس 22 نقطة
13- أبو كبير 16 نقطة
14 ديرب نجم 14 نقطة
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