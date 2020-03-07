أسعار الدولار اليوم الأحد 7-3-2020 بجميع البنوك

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 8--3- 2020، استقرار في تعاملات جميع البنوك، في الوقت التى تثبت العملة استقرارها وسط التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-3-2020 :

وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالأتى اليوم السبت 7-1-2020 :

البنك المركزي: 15.56 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

مصرف ابو ظبي الاسلامي: 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 15.59 جنيه للشراء 15,69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

بنك عودة: 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

المصرف المتحد 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصري: 15.53 جنيه للشراء ، و15.63 جنيه للشراء.





البنك المركزي يستعد لاستبدال العملات النقدية بالبلاستيكية:

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، أن البنك المركزي يسعي لاصدار العملات البلاستيكية، من خلال اصدار فئة 10 جنيهات.

وأضاف" نجم" خلال تصريحات صحفية، أن الغرض من التحول لإصدار العملات البلاستيكية إطالة العمر الإفتراضي للعملة، وتقليل تكاليف إصدار النقد.