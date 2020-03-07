راغب علامة يصافح الجمهور في حفل الجامعة البريطانية (صور)













أحيا السوبر ستار اللبناني راغب علامة، حفلًا غنائيًا في الجامعة البريطانية بالقاهرة منذ قليل، وذلك بمناسبة مرور ١٥ عامًا على إنشائها بمصر وسط عدد كبير من الحضور.وأشعل علامة الأجواء بالحفل واستهل الحفل برسالة محبة للجمهور، وأعرب من خلالها عن سعادته بالتواجد اليوم معهم، واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة وترحيب وحماس كبير.وصافح علامة الجمهور على المسرح بعدما قدم باقة مميزة من أجمل الأغنيات الشهيرة الخاصة به والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.جدير بالذكر أن راغب علامة، قد طرح أغنية كان غيرك أشطر وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.