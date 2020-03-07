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بكامل ملابسه.. تشريح جثة سائق توفى في ظروف غامضة بكرداسة

السبت 07/مارس/2020 - 12:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب (سائق)، عثر عليه متوفيًا داخل مغارة جبلية بمنطقة أبو رواش بكرداسة، للوقوف على ظروف الواقعة، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بكرداسة، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة شاب، ملقاة داخل مغارة جبلية، وهو يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
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