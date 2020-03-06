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3 دول بأمريكا اللاتينية تسجل أولى الإصابات بـ كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
وكالات
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سجلت 3 دول في أمريكا اللاتينية، اليوم الجمعة، الإصابات الأولى بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية تشخيص الفيروس عند فتاة عمرها 19 سنة عائدة من مدينة ميلانو الإيطالية.

وأعلنت كذلك سلطات كوستا ريكا تسجيل الإصابة بكورونا لدى مواطنة أمريكية عمرها 49 سنة، وهي موجودة في كوستا ريكا مع زوجها، وذلك أول إصابة بالفيروس في أمريكا الوسطى.


وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 8. وأضافت أن جميع المصابين قادمون من أوروبا.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس بيرو مارتين فيزكارا عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في بلاده. والمصاب هو رجل عمره 25 سنة، سافر إلى كل من إسبانيا وفرنسا وجمهورية التشيك.


وأكدت شركة الخطوط الجوية "لاتام"، وهي أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية ومقرها في تشيلي، أن المصاب البيروفي هو أحد موظفيها وكان يقضي إجازته في أوروبا.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في كل من الأرجنتين وتشيلي، بالإضافة إلى تسجيل عدة إصابات في البرازيل منذ الأسبوع الماضي.

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