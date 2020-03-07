الطالع الفلكي السّبت 7/3/2020..قَرِين أجْنَبِى!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 28 أمشير قبطى ، 7 آذار رُومى، 13 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - يعنى أجنبى ، أجنبى فِغُرفة التّحنيط ؟ جميل.(حسن عبد الحميد من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*لاتُوجَد اليوم

إصطفافات فلكيّة لاهنديّة ولاغربيّة لكنه يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة المُعتزلة حنان ترك وقرينتها الفلكيّة الفنانة الأمريكية راشيل ويز بطلة فيلم المومياء وكلا النجمتيْن جسّدتا دور الفتاة المصرية فى مصر الفرعونيّة ، إحتفالاً بهما فهذه هى الأسماء المُساوية للقيِم الحسابيّة لإسم حنان حسن محمّد عبد الكريم وراشيل حنّا جورج ويز مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتعبّر عن صفات تتواجد فيهما بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





*الفنانة راشيل ويز

(ملكة النجمة الفضيّة)،(كتاب عن الجَانّ) ،(جادّة للغاية) ،(السحر فى العصر الحديث)،(أفلام رعب)،(بستان الزيتون)،(ملكة من الزّهرة)،(موجة نكد شديدة)، (أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب القطّة)،(الزهرة إقتران المريخ).





*الفنانة المُعتزلة حنان ترك

(السيطرة على الغضب)،(سَخَاء وكَرَم)،(إمرأة رقيقة وعنيفة معاً)،(عسل النحلة الملكة)،(لها رَشَاقَة البَجْعَة)،(أمير وكاهن ووحْشْ)،(ألعاب/مُشاكسات القطة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعًا.





برج الثور: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الجوزاء: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مُختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبرفليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج الأسد: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج العذراء: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد الأقارب المراهقين المقصّرين، لاداعى للشطط و إلا كانت النتائج عكسيّة.

برج الميزان: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير فى الحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الجدى: ضع أموالك بين ضلوعك ولا تُبدِ أيّة إشارة لمركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ،أعداء النجاح والحسودين.





برج الدّلو: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك و معرفة معدن الناس وقت الحاجة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.



