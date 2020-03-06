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بعد تخطي الترجي.. "3 / 1" كلمة السر في تفوق الزمالك بالبطولات الإفريقية

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:44 م
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، رغم خسارته أمام الترجي التونسي 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد "رادس"، ضمن منافسات إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل هدف الترجي الوحيد في مباراة اليوم اللاعب الجزائري بلال بن ساحة بالدقيقة 4 من ركلة جزاء.

فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 علي الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يعتبر "كلمة السر" في تأهل الفريق الأبيض لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وتاريخيا، حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3 / 1 ذهابا على ملعبه في الأدوار الإقصائية بالبطولات الإفريقية 6 مرات ، استطاع التأهل للدور التالي 5 مرات، وفشل مرة وحيدة بعد الإنسحاب عام 1979.

وجاءت نتائج مباريات الزمالك بعد فوزه ذهابًا 3 / 1 بالبطولات الإفريقية كالتالي:
- 1979: فاز على إيمانا الكونغولي 3 / 1 ذهابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانسحب في مباراة الإياب اعتراضا على حكم المباراة.

- 1993: تغلب على فريق ستيشنري ستورز النيجيري 3 / 1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وخسر 1/0 في الإياب وتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب على حساب كوتوكو الغاني.

- 1996: فاز على فريق صن رايز بطل موريشيوس 3 / 1 بالقاهرة في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر 2 / 1 في الإياب وتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

- 2000: انتصر الزمالك على أسيك نديامبور بطل السنغال 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، وخسر 1 / 0 في الإياب لكنه تأهل لنصف نهائي البطولة متفوقا في مجموع المباراتين 3 / 2.

- 2015: فاز علي رايون سبورت الرواندي 3 / 1 في ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية، وانتصر في مباراة الإياب 3 / 0 وتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

- 2020: اكتسح الزمالك فريق الترجي التونسي بالقاهرة 3 / 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر 1 / 0 في لقاء الإياب مساء اليوم بتونس، لكنه تأهل لنصف نهائي البطولة متفوقا في مجموع المباراتين.

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