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عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:45 م
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بوابة الفجر
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نجح الفريق الأول بنادي الزمالك في التأهل الرسمي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي من ملعب رادس.


وسقط الزمالك بهدف نظيف من الترجي إلا أنه صعد مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب ليكون في النهاية مجموع مباراتي الذهاب والعودة تفوق الزمالك 3-2.


وأعرب مرتضي منصور عن سعادته بعد تأهل الزمالك اليوم على حساب الترجي كونها ليست المرة الأولي التي يتفوق فيها الفريق الأبيض على نظيره التونسي بعدما حقق بطولة السوبر الإفريقي على حسابه بجانب فوزه في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة.


واستقر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على صرف مكافأت للاعبي الزمالك فور الوصول لمصر بعد التأهل الرسمي لنصف نهائي البطولة.


ونجح الزمالك في الفوز بلقاء الذهاب 3-1 وخسر اليوم بهدف نظيف سجله اللاعب بلال بن ساحة من ركلة جزاء في أول 5 دقائق من اللقاء.
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