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أخبار الزمالك اليوم الجمعة: الأبيض يطيح بحامل دوري الأبطال.. واستبعاد نجم الفريق من أوليمبياد طوكيو

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:44 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 6 مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تأهل النادي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الترجي يفوز على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
تمكن نادي الترجي التونسي أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.
الزمالك يعبر إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا
تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رسميا.. استبعاد نجم الزمالك من أولمبياد طوكيو بسبب أزمة السوبر
أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن إمام عاشور، لاعب الزمالك سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

أول تعليق من كارتيرون عقب تأهل الزمالك إلى نصف النهائي
أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أداء لاعبيه في لقاء الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
وشدد في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" على أنهم تأهلوا عن جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز والرجولي لهم خلال الـ90 دقيقة والتركيز الكامل من جانب كل اللاعبين.
وأضاف "الهدف المبكر للترجي زاد من صعوبة اللقاء لكننا لعبنا بروح وإصرار كبير، والتأهل على حساب بطل تونس لم يكن سهل على الإطلاق".
وأكمل "طموحنا كان التأهل والوصول إلى أبعد الحدود، لم نخلق فرص عديدة، نجحنا في اللعب على التفاصيل الصغيرة".
موعد مباراة نادي الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.
ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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