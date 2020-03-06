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كل ما تريد معرفته عن مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:40 م
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دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
محمد الصو
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يستعد عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم، مباريات الدور الثاني من مباريات دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وشهدت مباريات الذهاب من دور الستة عشر مفاجأت نارية على رأسها فوز أتلانتا الإيطالي على فالنسيا الإسباني، برباعية مقابل هدف، وهزيمة ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالسانتياجو بيرنابيو.

ويرصد "الفجر الرياضي" مباريات دور الإياب لدور الستة عشر للمسابقة من خلال التقرير الآتي:-

يحل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفًا على أر بي لايبزيج الألماني، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

فيما يستضيف فالنسيا الإسباني نظيره أتلانتا الإيطالي، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، بعدما انتهت مباراة الذهاب للفريق الإيطالي برباعية مقابل هدف وحيد.

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، على ملعب حديقة الأمراء في باريس، حيث خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وينتظر ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في أنفيلد، بعدما خسر ذهابًا بهدف نظيف.

ويخرج ريال مدريد الإسباني لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، على ملعب الاتحاد، بعدما تلقى هزيمة على ملعبه بهدفين مقابل هدف، بملعبه.

فيما يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره ليون الفرنسي، حيث فاز الأخير على ملعبه في باريس بهدف نظيف، ويستعد لخوض مباراة العودة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.

ويحل نابولي الإيطالي، ضيفًا على برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في سان باولو.

وفي المواجهة الأخيرة يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، على ملعبه في أليانز أرينا، بعدما حقق الفوز خارج الديار بثلاثية نظيفة ذهابًا.
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