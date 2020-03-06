عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب عن موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدره رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد عن سد النهضة، والذي قال فيه: "أن بلاده لن تتخلى عن شرفها في أزمة سد النهضة".



وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم، إن "رئيس وزراء إثيوبيا فجأة اكتشف أنها قضية شرف، وفي الجلسة الأخيرة من المفاوضات اكتشف أننا كنا مشربينه حاجة أصفرة وبنضحك عليه"، مشيرا إلى أن إثيوبيا اتخذت قرارًا متعنتًا.



وأوضح أديب: "إيه إصرار إثيوبيا أنها تحرق كل المراكب، وأنها تحط ضهرنا للحيط، يبدو إنك من الأول تماطل، ومن الأول أنت مش قد الكلمة، إنت قلت كلمة"، متسائلا: "لماذا هناك إصرار على قتل كل المبادرات؟".

