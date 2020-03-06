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بحضور وزيري التضامن والرياضة تكريم عدد من الأمهات المثاليات

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:43 م
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جانب من التكريم
جانب من التكريم
الفجر
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شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية كبرى بتكريم عدد من الأمهات المثاليات والتي أقيمت بمركز شباب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، يرافقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعربت القباج عن سعادتها الشديدة بالتواجد في هذه الاحتفالية، مقدمة التهنئة للأمهات الفائزات سواء كانت أم ترعى أبنائها أو كانت أم شهيد أو كانت أم لشخص ذوي إعاقة أو أم بديلة.

وقالت: "كل عام وأنتم بخير جميعا وفي قلب وزارة التضامن الاجتماعي"، مشددة على أن الوزارة تقدم كل الدعم لأمهات مصر في ريف مصر وحضرها، وتقدم لها عدد كبير من البرامج كما ستظهر برامج أخرى الفترة المقبلة.

وأضافت أن الوزارة تعمل أكثر في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، واهتمام أكبر بتفعيل قانون ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها تحلم بمصر بدون مؤسسات رعاية وأن الأسر البديلة تكفل أطفال كثيرة ويصبح لهؤلاء الأطفال أسر تحبهم وترعاهم، مقدمة الشكر لكل الجمعيات الأهلية الشريكة في رعاية كافة الأنشطة الاجتماعية.

حضر الاحتفالية؛ الفنانة رجاء الجداوي، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام، والفنانة وفاء عامر، وشهدت تواجد عدد من أسر القاهرة الجديدة.

وتضمنت الاحتفالية فقرة غنائية، وتكريم مجموعة من أمهات شهداء الوطن، وتكريم الأمهات المثاليات، واختيار عدد من الأمهات الفائزات بنظام القرعة.
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