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"أبهرني الالتزام الشديد".. وزيرة الصحة تكشف كواليس زيارتها للصين (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:41 م
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الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل زيارتها للصين، قائلة إن الصينيين استقبلوهم في قاعة "الشعب"، موضحة أنها أهم مكان لديهم يستقبل فيه رئيس الدولة الرؤوساء.

وأضافت زايد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الصين منحت مصر وثائق التغلب على فيروس كورونا، كما منحتها تقريرًا مشتركًا بين الصين ومنظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الصين منحت الشعب المصري ألف كاشف عن الفيروس.


وأشارت إلى أنها اكتسبت فوائد من الزيارة على المستوى الشخصي، قائلة: "أبهرني الالتزام الشديد لشعب عدده مليار و400 مليون نسمة، وكيفية تعاملهم مع الوباء والتداعيات الاقتصادية"، معلقة: "الشعب الصيني شعب مبهر في الالتزام".
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