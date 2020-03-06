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"كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود"

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:33 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
هاني عصام
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أثنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تصدي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة الفريقين اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر "تويتر" فيديو لتصدي محمد أبو جبل حارس الزمالك لكرة حمدو لهوني لاعب الترجي في الشوط الثاني وكتب "تصدي الصعود".

وحجز الزمالك بطاقة العبور رغم الخسارة بهدف نظيف مستفيدا من فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

"كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود"
"كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود"
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الكلمات المفتاحية

رياضة تصدي الصعود الزمالك اخبار الرياضة أبو جبل

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