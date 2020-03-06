وزيرة الصحة عن استقبالها في الصين: "كان حافلا" (فيديو)





وأوضحت زايد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، أنها أول مسئول سياسي يزور الصين من أي دولة بالعالم بعد تفشي فيروس كورونا.



