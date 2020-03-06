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وزيرة الصحة عن استقبالها في الصين: "كان حافلا" (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:31 م
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الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تفاصيل زيارتها للصين، قائلة: "زيارة الصين كانت هامة جدًا على المستوى القومي، وعلى المستوى الشخصي".


وأوضحت زايد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، أنها أول مسئول سياسي يزور الصين من أي دولة بالعالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية، ومصر تثق أن الصين ستجتاز هذه الأزمة، لافتة إلى أن رد فعل الصين كان إيجابيًا للغاية، والاستقبال كان حافلًا.
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