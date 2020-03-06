الخارجية تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي في كابول





أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة على تضامنها مع أفغانستان ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.





وتقدمت الخارجية السعودية، بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.





ويذكر أن هناك إطلاق نار وقع في تجمع سياسي في غرب كابول، في وقت سابق من اليوم، في ما يبدو أنه أول هجوم على العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة "طالبان" المتمردة يقضي بانسحاب قواتها، حسبما ذكر مسؤول أمني أفغاني.



