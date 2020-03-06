أول تعليق لـ أديب بعد فوز الزمالك على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا





وتابع : "إحنا مش باقي عندنا غير الموضوع ده.. بدون كأس أفريقيا إحنا كده لا نملك حاجة".



وقال الإعلامي عمرو أديب، "متقولوش إحنا أخدنا 2 سوبر، طلعوا ولا نزلوا دول ماتشين.. لازم يكون في بطولة، ربنا يكرمنا فيها".



أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بصعود الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الترجي، هاتفا: "زمالك.. الماتش خلص والزمالك تخطى عقبة الترجي التونسي".وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ألف مبروك، لاعيبة هايلة، وناس محترمة وعتاولة".