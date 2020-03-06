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أول تعليق لـ أديب بعد فوز الزمالك على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:28 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بصعود الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الترجي، هاتفا: "زمالك.. الماتش خلص والزمالك تخطى عقبة الترجي التونسي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ألف مبروك، لاعيبة هايلة، وناس محترمة وعتاولة".

وتابع : "إحنا مش باقي عندنا غير الموضوع ده.. بدون كأس أفريقيا إحنا كده لا نملك حاجة".

وقال الإعلامي عمرو أديب، "متقولوش إحنا أخدنا 2 سوبر، طلعوا ولا نزلوا دول ماتشين.. لازم يكون في بطولة، ربنا يكرمنا فيها".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب الزمالك الترجي

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