محمد التاجي لـ"الفجر الفني": أنا ضد المهرجانات الشعبية.. وهذا تعليقي على محمد رمضان

أعرب الفنان محمد التاجي عن استيائه لما يقدم حالياً من المهرجانات الشعبية، كما أنه انتقد كل من يستضيف مؤدي المهرجانات الشعبية.





وأشار في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه مع قرار هانى شاكر في منع المهرجانات الشعبية، معبراً عن ذلك قائلاً "أنا لو مكان هانى شاكر احكم بالإعدام عليهم وكيف لهؤلاء أن يمثلوا البلد".



وعلق "التاجي" على الفن الذي يقدمه محمد رمضان أنه لم يشاهد له عمل نهائيا، مضيفاً أنه مختلف تماماً عنه سواء في الفكر أو التعامل مع الناس أو الفن الذي يقدمه رغم أنهما الإثنين من مواليد ٢٣ مايو.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي مسلسل "فوق السحاب"، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب فتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن العمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح.



"فوق السحاب" من بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، مني عبد الغني، عفاف شعيب، ميرنا نور الدين، محمد التاجي، وآخرون، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسان دهشان.