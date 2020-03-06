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بعد التأهل العاشر.. تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:22 م
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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حسم فريق الزمالك تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام الترجي التونسي 1/0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد رادس، في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

واستفاد الزمالك من فوزه بنتيجة 3 / 1 على الترجي في لقاء الذهاب بالقاهرة، حيث تأهل للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية متفوقا على الفريق التونسي في مجموع نتيجة المباراتين 3 / 2، ويواجه المتأهل من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور في 9 نسخ سابقة من البطولة الإفريقية، فشل الفارس الأبيض في تخطي هذا الدوري "مرتين" فقط، بينما استطاع التأهل للمباراة النهائية 7 مرات سابقة (توج باللقب الإفريقي "5 مرات" – وخسر النهائي "مرتين").

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

- 1984:
تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز فريق نكانا ريد ديفيلز الزامبي في الدور ربع النهائي، وواجه فريق شبيبة القبائل الجزائري وخسر ذهابا 3 / 1 وفاز بالقاهرة 3 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب الإفريقي على حساب شوتنج ستارز النيجيري بالفوز عليه 3 / 0 في مجموع المباراتين.
- 1985:
تجاوز الزمالك فريق فيتالو بطل بوروندي في الدور ربع النهائي، وصعد لملاقاة الجيش الملكي المغربي في الدور نصف النهائي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1 / 0 وحسم الفريق المغربي تأهله للمباراة النهائية بعد فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح.

- 1986:
تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تجاوز فريق انتر كلوب بطل بوروندي في الدور ربع النهائي، والتقي الفريق الزملكاوي مع كانون ياوندي الكاميروني، وخسر ذهابا 2 / 1، وفاز في الإياب 2 / 0 وتأهل للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح.

- 1993:
التقي الزمالك مع فريق ستشنري ستورز بطل نيجيريا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بالقاهرة 3 / 1، وخسر في لقاء الإياب 1 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وتوج باللقب القاري على حساب فريق كوتوكو الغاني

- 1994:
تقابل الزمالك مع نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، فاز 2 / 0 في مباراة الذهاب، وخسر في زامبيا 1 / 0 وصعد لنهائي البطولة ولكن خسر اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1.

- 1996:
اصطدم الزمالك بفريق الصفاقسي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 1 / 0، وحسم الفارس الأبيض تأهله بركلات الترجيح، وصعد للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة الإفريقية على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

- 2002:
التقي الزمالك مع فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقين ذهابا 1 / 1، وفاز الفريق الأبيض 2 / 0 في لقاء الإياب، وصعد للمباراة النهائية، وتوج بلقب البطولة الإفريقية على حساب فريق الرجاء المغربي ويعتبر هذا آخر ألقاب الزمالك بالبطولة.

- 2005:
واجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، وخسر ذهابا وايابا 2 /1، 2/0 على الترتيب وودع منافسات البطولة.

- 2016:
تقابل الزمالك مع فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز ذهابا 4 / 0 وخسر في لقاء الإياب 5 / 2، وتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا على الفريق المغربي في مجموع نتيجة المباراتين 6 /5، ولكنه خسر لقب البطولة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا.
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