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رئيس "عين شمس" يكشف تفاصيل جامعات الجيل الرابع

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:21 م
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الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن هناك ترحيب كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بفكرة جامعات الجيل الرابع.

وأضاف المتيني، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القوانين المستجدة في الأعوام الاخيرة حققت نقلة نوعية في التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن فرع جامعة عين شمس في العبور التي ستقام على مساحة 150 فدان ستضم على كليات نوعية من خلال دراسة متأنية بين المتخصصين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدولة لا تنمو دون تعليم جيد بكل مراحله، مؤكدا أن الدولة تحاول أن تزيد من معدل الإنفاق على التعليم، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في منح الجامعات ميزانيات جيدة حتى وإن كانت غير كافية، كاشفًا عن أنهم على علم بإمكانيات الدولة وعلى رؤساء الجامعات الاجتهاد.
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