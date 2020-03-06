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الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 15 حالة

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

وقال مركز إيفرجرين هيلث الطبي في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية إن شخصا توفي بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15 حالة.

وقال المركز إن الولاية أكدت حالة الوفاة رسميا، وبالتالي توفي 6 أشخاص على الأقل في منشأة تمريض في كيركلاند بسبب الفيروس.

وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء الجمعة الحالي، 267 حالة إصابة جراء النوع الجديد لفيروس كورونا والذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار هذه السلالة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الولايات المتحدة الاصابة ارتفاع

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