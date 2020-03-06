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أول تعليق من كارتيرون بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:12 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أداء لاعبيه في لقاء الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.


وخسر الزمالك بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف في المواجهة الأولى.


وشدد في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" على أنهم تأهلوا عن جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز والرجولي لهم خلال الـ90 دقيقة والتركيز الكامل من جانب كل اللاعبين.


وأضاف "الهدف المبكر للترجي زاد من صعوبة اللقاء لكننا لعبنا بروح وإصرار كبير، والتأهل على حساب بطل تونس لم يكن سهل على الإطلاق".


وأكمل "طموحنا كان التأهل والوصول إلى أبعد الحدود، لم نخلق فرص عديدة، نجحنا في اللعب على التفاصيل الصغيرة".


ويرى أن خوض المواجهة الأولى في الدور نصف النهائي خارج الديار أمر له إيجابياته وسلبياته مشددًا على أن هدفهم الرئيسي هو حصد البطولة الافريقية.

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