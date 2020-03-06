عمرو أديب ينفعل على قطر بسبب الكعبة: "احترموا نفسكم شوية"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الضجة المثارة بسبب اغلاق الحرمين للتعقيم خلال فترة معينة، قائلا: "بيت الله موجود، ومفتوح بعد تعقيمه وتطهيره"، مضيفا: "الأرجوزات بتوع قطر طلعوا يتكلموا".



وأكد أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم، أن الحفاظ على صحة الإنسان متسق مع الشريعة الإسلامية، ولا يجب أن نزايد على السعودية في حرصها على حماية الكعبة المشرفة.



وأوضح: "لعن الله السوشيال ميديا، هى وصلت الشائعات تكون على الكعبة"، منفعلا: "قطر هى اللي تحكم الكعبة، دا انت متعرفش تحكم شارع.. الكعبة دي قد الدوحة كلها، أنتم أكيد بتهزروا، احترموا نفسكم شوية".

