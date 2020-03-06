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حالات كورونا في مصر‎ | اكتشاف 12 إصابة جديدة على متن باخرة نيلية

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:05 م
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حالات كورونا في مصر‎
حالات كورونا في مصر‎
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حالات كورونا في مصر‎ | اكتشاف 12 إصابة جديدة على متن باخرة نيلية

حالات كورونا في مصر‎ | أكدت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة الموافق 6/3/2020، اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المميت في مصر، وذلك على متن باخرة نيلية القادمة من محافظة أسوان إلى الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي، وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف مجاهد أنه جارٍ تحويل الـ 12 حالة للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
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