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بعد التأهل.. موعد مباراة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:02 م
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بوابة الفجر
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حسم الفريق الأول بنادي الزمالك التأهل الرسمي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي من ملعب رادس.


وخسر الزمالك بهدف نظيف في ملعب رادس لكنه صعد لنصف النهائي مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدف في استاد القاهرة الدولي.


وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي التي ستقام غدًا لمعرفة خصمه المقبل في الدور نصف النهائي.


وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2 مايو خارج مصر، في حين ستقام مباراة الإياب أحد يومي 7 و8 مايو في القاهرة.

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