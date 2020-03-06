بعد التأهل.. موعد مباراة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم الفريق الأول بنادي الزمالك التأهل الرسمي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي من ملعب رادس.

وخسر الزمالك بهدف نظيف في ملعب رادس لكنه صعد لنصف النهائي مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدف في استاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي التي ستقام غدًا لمعرفة خصمه المقبل في الدور نصف النهائي.







