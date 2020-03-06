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بعد عبور الترجي.. موعد مباراة الزمالك القادمة

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:03 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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تمكن نادي الترجي التونسي أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

ملخص مباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وسجل هدف نادي الترجي الوحيد بلال بن ساحة في الدقيقة 5 عن طريق ركلة جزاء أمام أداء دفاعي من نادي الزمالك في الكثير من توقيت المباراة لينتهي اللقاء بفوز الترجي بهدف نظيف.

الزمالك يحسم صعوده بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

وبهذا تكون النتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح نادي الزمالك بمجموع مباريات الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة يحسم نادي الزمالك صعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.
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