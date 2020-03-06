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كشف حساب كارتيرون مع الزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:00 م
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الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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تأهل نادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

رغم الهزيمة الزمالك يعبر للدور نصف النهائي
حيث سقط الزمالك أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، كشف حساب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منذ توليه قيادة أبناء ميت عقبة.

تولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب نادي الزمالك خلفا للصربي ميتشو مدرب الفريق السابق وقاد الفريق في 20 مباراة بمختلف المسابقات سواء الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو السوبر المصري والإفريقي.

وفاز كارتيرون في 12 مباراة ، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبي الفريق الأبيض 30 هدفا، واستقبلت شباكه 12 هدف.

وكذلك توج كارتيرون ببطولتي السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء، والسوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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