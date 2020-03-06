بعد تأهل الأبيض.. الأفضل والأسوأ في مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

انتزع نادي الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته بهدف دون رد، في اللقاء الذي شهده الملعب الأوليمبي برادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





واستفاد النادي الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب القاهرة الدولي.





وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، إحتسبها حكم المباراة من لمسة يد ضد مدافع الزمالك محمود علاء.





الأفضل - محمد أبو جبل

برز حارس المرمى محمد أبو جبل كأفضل لاعبي الزمالك والمباراة، بفضل ثباته وهدوئه في المرمى، مما أعطى الثقة لأفراد خط الدفاع، كما أنقذ كرة خطيرة من لاعب الترجي حمدو الهوني، كانت كفيلة بقلب الموازيين رأساً على عقب.





كما برز من الترجي المدافع الجزائري عبد القادر بدران، والذي إفتقده الفريق خلال المواجهتين الماضيتين.









الأسوأ - إبراهيما وتارا

استحق لقب أسوأ لاعب في المباراة، حيث لم يشكل خطراً على دفاع الزمالك، ليستحق الخروج في شوط المباراة الثاني لمصلحة عبد القادر مزيان.





أيضاً لم يلعب محمود علاء مباراة جيدة اليوم، ووقع في أخطاء عديدة، ابرزها لمسة اليد في الدقيقة الخامسة.



