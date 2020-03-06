الزمالك يخسر بهدف نظيف ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدف دون رد أمام مضيفه الترجي التونسي باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد رادس بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وباغت الزمالك مبكرا بتسديدة من زيزو تصدى لها حارس الترجي على مرتين في أول هجمة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة .





ورد الترجي بهجمة سريعة ويحتسب الحكم ركلة جزاء بداعي لمسة يد على محمود علاء مدافع الفريق ويسدد بلال بن ساحة ركلة الجزاء على يسار أبوجبل ليعلن تقدم الترجي بهدف دون رد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ويدخل طارق حامد في مشادة مع لاعب الترجي ويحصل على بطاقة صفراء .





ويحاول الفريق تنظيم صفوفه مبكرا لتدارك النتيجة وتنقل الكرة بوسط الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة بعد تدخل قوي من حمدو الهوني على أقدام أحمد سيد زيزو بعدها ركلة حرة أخرى لفرجاني ساسي بوسط الملعب .





ويحاول لاعبو الترجي الضغط المكثف على لاعبي الزمالك بطول الملعب وحصل طارق حامد على ركلة حرة بعد كرة مشتركة مع لاعب الترجي بوسط الملعب .





وتهدأ المباراة قليلا ويحصل الترجي على ركنية من جهة اليمين نفذها بلال بن ساحة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك قابلها ابراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 17 من عمر المباراة.





ويحاول الزمالك الهجوم على فريق الترجي ويسقط مصطفى محمد في كرة هوائية مشتركة ويتلقى العلاج بعدها يتم استئناف اللعب مجددا ويحاول مصطفى محمد المرور لكنه يدخل في اشتباك مع مدافع الترجي بعد كرة مشتركة .





ويواصل الترجي محاولاته الهجومية ويلعب وتارا كرة طويلة وانطلق بها لكن ابوجبل تصدى للكرة بعدها يخرج أبوجبل كرة على مرتين ويبعدها عن منطقة الجزاء .





ويعود اللعب لينحصر وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويحصل اوباما على ركلة حرة ضد كوليبالي في الدقيقة 23 من عمر المباراة يمررها عبدالشافي عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك يتصدى لها دفاع الترجي ويبعدها عن منطقة الخطورة .





ويستمر اللعب سجالا في وسط الملعب بدون خطورة رغم محاولات الترجي عن طريق الهوني وواتارا لكن دفاع الزمالك المنظم حال دون أي خطورة .





ويحصل مصطفى محمد على ركلة حرة بعد دفعة من كوليبالي في الدقيقة 31 لكنها تمر بدون خطورة على دفاع الترجي ورد أصحاب الأرض بهجمة وعرضية داخل المنطقة لكن يبعدها الونش ويؤمن دفاع الزمالك ويتوقف اللعب قليلا لعلاج أبوجبل قبل أن يتم استئناف اللعب مجددا.





وينحصر اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة ويحصل زيزو على ركلة حرة وينفذها اللاعب نفسه عرضية يشتتها الدفاع التونسي بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .





وتزداد الأخطاء المتبادلة بين الفريقين في وسط الملعب وكرات بدون خطورة من جانب اللاعبين ويحصل الترجي على ركلة حرة في وسط الملعب تمر بدون خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعدها تسديدة من الهوني ارتطمت بدفاع الزمالك وابعدها عبدالشافي عن المنطقة .





ويدخل الشوط في لحظاته الأخيرة ويتلقى مصطفى محمد العلاج في الملعب بعد كرة مشتركة ويعود ليستأنف المباراة من جديد .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها زيزو ويرسلها داخل منطقة جزاء الترجي يتصدى لها الدفاع ثم يحصل عليها زيزو مرة أخرى لكن الحكم يحتسب عليه خطأ بداعي لمسة يد عليه .





ويحاول الترجي قبل نهاية الشوط بتمريرة طويلة خلف عبد الشافي الذي تصدى للكرة لكن كرته كانت عالية ونجح أبوجبل في الإمساك بها بعد ذلك .





ومرت اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والمقدر بثلاث دقائق بدون خطورة ليطلق الحكم الجزائري صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي بهدف دون رد .





ومع بداية الشوط الثاني حاول الترجي الهجوم مباغتا في البداية وتوغل الهوني داخل منطقة جزاء الزمالك لكن محمود علاء يتصدى لعرضيته ويشتتوا الكرة الى خارج الملعب .





واعتمد الزمالك على انطلاقات زيزو وأوباما وبنشرقي وبناء الهجمات الخاطفة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الترجي الذي اعتمد على التسديد من الخارج وخاصة عن طريق الهوني الذي سدد كرة بعيدة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 49 من عمر المباراة .





ويلجأ الزمالك لتناقل الكرات القصيرة والسيطرة على مجريات اللعب بوسط الملعب ومرر كرة طولية لمصطفى محمد ويحتسب الحكم تسلل على الزمالك .





ويحصل ساسي على ركلة حرة بوسط الملعب ويسيطر الزمالك على منطقة الوسط بالتمريرات القصيرة بعدها يحاول بنشرقي الانطلاق بالكرة لكنها تطول منه وتخرج الى خارج الملعب لتصبح ضربة مرمى للترجي.





كرة طويلة للترجي لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح الونش مدافع الزمالك ضد مهاجم الترجي والحكم يشهر بطاقة صفراء لواتار مهاجم الترجي بسبب الاعتراض على الحكم .





بعدها يحصل ساسي على ركلة حرة على مقربة من منطقة جزاء الترجي والحكم يشهر بطاقة صفراء لكوامي بونسو لاعب الفريق التونسي في الدقيقة 59 من عمر المباراة يسددها ساسي لكنها تمر أعلى العارضة .





وتزداد الركلات الحرة بين الفريقين ويحصل الترجي على ركلة على حدود المنطقة تمر عرضية ويشتتها الدفاع بعدها يحاول الترجي بكرة طولية يشتتها محمود علاء لركنية مرت بدون خطورة في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





ويشن الزمالك هجمة مرتدة بدأها طارق حامد وأرسل كرة لبنشرقي يسددها قوية يتصدى لها بن شريفية حارس الترجي على مرتين ثم يشتتها دفاع الترجي في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





ورغم انحصار الكرة وسط الملعب إلا أن النزعة الهجومية تظهر لدى لاعبي الزمالك بصورة أكبر في الدقائق الأخيرة على أمل تدارك النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكن بدون خطورة حقيقية .





وتتوقف المباراة قليلا لعلاج واتارا لاعب الترجي بعدها يجري الفريق التونسي تغييرا بنزول محمد بن حمودة بدلا من فادي شوق في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعدها يسدد الهوني كرة قوية يتصدى لها أبوجبل بثبات .





ويرد الزمالك بمحاولة هجومية ويخرج الحارس ليشتت الكرة إلى ركنية مرت بدون خطورة بعدها حاول الهوني المرور من محمود علاء وحصل على ركلة حرة وبطاقة صفراء لمدافع الزمالك لكنها مرت أيضا بدون خطورة ودفع الترجي باللاعب مزيان بدلا من واتارا فيما حصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء في الدقيقة 76 من عمر المباراة .





ويكثف الترجي من محاولاته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 80 من عمر المباراة .





ويفرض الزمالك سيطرته على وسط الملعب ويتبادل اوباما وبن شرقي وساسي الكرة وسط ملعب الترجي لتهدئة اللعب في اللحظات الأخيرة .





ويدفع الترجي بآخر أوراقه باللعب ماهر بالصغير بدلا من كوامي بونسو لزيادة الفاعلية الهجومية ويرد الزمالك بمحاولة عن طريق كاسونجو لكن ينقذها دفاع الفريق التونسي سريعا ويبدأ مرتدة يحصل منها على ركلة حرة تمر هادئة ويخطفها الزمالك في وسط الملعب .





ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول محمد حسن بدلا من أوباما في الدقيقة 88 من عمر المباراة لتأمين منطقة الوسط فيما اعتمد الترجي على الكرات الطولية لكن دفاع الزمالك المنظم حال دون خطورة وسقط لاعبو الفريق التونسي في مصيدة التسلل أكثر من مرة .





وحاول ماهر بالصغير التوغل داخل منطقة الزمالك لكن تمركز طارق حامد وفرجاني ساسي أمام دفاع الزمالك منع الخطورة .





ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة اعتمد لاعبو الزمالك على التمريرات القصيرة والنقل المباشر بين الأقدام ودفع الجهاز الفني بمحمد عبدالسلام بدلا من زيزو في الوقت بدل الضائع لتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الترجي بهدف دون رد .





وبهذه النتيجة يحصد الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة مستفيدا من فوزه بمباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف .



