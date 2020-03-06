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عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب عن غلق "الحرمين" بشأن كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:21 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إغلاق الحرمين لتعقيمه خلال فترة معينة، مؤكدًا أنه تم تضخيم الأمر، وتصويره على أن المملكة العربية السعودية أغلقت الحرم، معقبا: "في ناس من قطر طالعة بتقول قفلوا الحرم.. أنتم بتدخلوا في حاجة زي دي ليه".

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم، إن قرار السعودية لتعقيم الحرم المكي لتجنب فيروس كورونا، تعد قرارات جريئة وعبقرية، مضيفا: "ده قرار حكومة.. ودولة مهتمة بصحة البشر".

وأوضح: "العمال عدت على سور السلالم المتحركة لتطهيرها وتعقيمها، لا أحد في الدنيا يستطيع عمل هذا المجهود غير السعودية"، متابعا: "ربنا كان له الحكمة والتقدير أن تكون الكعبة في السعودية لقدرتها على العناية بها".
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